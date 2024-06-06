YKS için geri sayım başladı | İlk oturumu cumartesi günü yapılacak! Adaylar sınav öncesi neler yapmalı?

3 milyondan fazla adayın gireceği YKS yani yükseköğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. İlk oturum bu cumartesi günü yapılacak. Peki adaylar sınav öncesi ve sınav sırasında nelere dikkat etmeliler? İşte bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan TÖDER Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar verdi.

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