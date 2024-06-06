06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

YKS için geri sayım başladı | İlk oturumu cumartesi günü yapılacak! Adaylar sınav öncesi neler yapmalı?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2024 15:12
3 milyondan fazla adayın gireceği YKS yani yükseköğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. İlk oturum bu cumartesi günü yapılacak. Peki adaylar sınav öncesi ve sınav sırasında nelere dikkat etmeliler? İşte bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan TÖDER Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
YKS için geri sayım başladı!
YKS için geri sayım başladı!
Özbekistan lideri Mirziyoyev Türkiye’de
Özbekistan lideri Mirziyoyev Türkiye'de
Adıyaman’da korkutan deprem
Adıyaman’da korkutan deprem
A Haber Refah sınırında
A Haber Refah sınırında
PKK’nın sözde seçimi ertelendi
PKK'nın sözde seçimi ertelendi
Erdoğan - Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Erdoğan - Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
F-16 alımında sona doğru
F-16 alımında sona doğru
Suriye’de yasa dışı PKK seçimine erteleme
Suriye’de yasa dışı PKK seçimine erteleme
Korkutan rapor! Dünya alarm veriyor
Korkutan rapor! Dünya alarm veriyor
PKK’nın sözde seçimi ertelendi!
PKK’nın sözde seçimi ertelendi!
İspanya soykırım davasına dahil oluyor
İspanya soykırım davasına dahil oluyor
Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu?
Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu?
Daha Fazla Video Göster