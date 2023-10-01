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Yılbaşına gelmeden emekliye zam müjdesi geliyor mu? Başkan Erdoğan yanıtladı

A Haber
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Giriş: 01.10.2023 15:45
Güncelleme:01.10.2023 15:45
Başkan Erdoğan konuşmasının ardından Meclis çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi.
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