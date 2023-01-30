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Yerli ve milli simülatör! SARP-SİM! Gerçekçi arazi ve operasyon deneyimi

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Giriş: 30.01.2023 14:37
Türkiye'nin yerli ve milli simülatör teknolojisi dikkat çekiyor. Aselsan'ın Sarp uzaktan komutalı silah sistemi için geliştirilen mobil simülatör Sarp-Sim 2023'te envantere girecek. Sarp-Sim ile birlikler, simülatörde kazandığı deneyimi sahaya yansıtacak. İşte tüm detaylar…
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Yerli ve milli simülatör! SARP-SİM!
Yerli ve milli simülatör! SARP-SİM!
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