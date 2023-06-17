Yerli ve milli projelerin düşmanı Can Ataklı yine Togg yalanına sarıldı: İtalya'dan geliyor önlerini de bantlarla kapatıyorlar

Bugüne kadar yerli ve milli projelerin hiçbirini övmeyen ve hepsini eleştirmekten geri durmayan fondaş gazeteci Can Ataklı bugün yaptığı canlı yayında Türkiye'nin yeni gururu Togg'u hedef aldı. Ataklı Togg'ların İtalya'dan her gün gemilerle Gemlik'e geldiğini söylerken "Önlerini bantlarla kapatıyorlar Kamera sistemi TOGG'lar geldiğinde saraydan sivil uzman ekip gelip güvenlik önlemi alınıp kapatılıyor" ifadelerini kullandı. Ataklı'nın sözleri sosyal medyada alay konusun olurken "Sonra bir uyanıyorsun sabah olmuş" ifadeleriyle ti'ye alındı. İşte detaylar...