Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri! Hassas görevlerin güçlü silahlarını ilk kez A Haber ekranlarında

Hassas görevlerin güçlü silahları. Etkin mücadelede büyük rol alan yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri tasarımları ve özellikleriyle göz dolduruyor.KNT-76 makine ve kimya endüstrisi tarafından üretilen ülkemizin ilk keskin nişancı tüfeği olma özelliğini taşıyor güvenlik güçleri tarafından alınan geri bildirimlerle geliştirilen yeni KNT-76 sınıfının en iyi silahları arasında yer alıyor. İşte yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri…

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