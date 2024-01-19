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Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri! Hassas görevlerin güçlü silahlarını ilk kez A Haber ekranlarında

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 18:43
Hassas görevlerin güçlü silahları. Etkin mücadelede büyük rol alan yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri tasarımları ve özellikleriyle göz dolduruyor.KNT-76 makine ve kimya endüstrisi tarafından üretilen ülkemizin ilk keskin nişancı tüfeği olma özelliğini taşıyor güvenlik güçleri tarafından alınan geri bildirimlerle geliştirilen yeni KNT-76 sınıfının en iyi silahları arasında yer alıyor. İşte yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri…
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Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri!
Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri!
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