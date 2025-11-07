Yenilikçi siyasetin adresi AK Parti! 23 yılda yapılan hizmetler karekodun içinde

Türk siyasetinde yenilik deyince akla gelen ilk parti olan AK Parti, yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı imzası taşıyan kampanya ile karekod üzerinden vatandaşlar dijital ortama yönlendiriliyor ve orada 23 yılda yapılan hizmetler vatandaşla buluşuyor. İşte o yenilikçi adım...

