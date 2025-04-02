02 Nisan 2025, Çarşamba
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Yeni evlenecek çiftlere destek! Mobilyada yüzde 35 indirim
Yeni evlenecek çiftlere müjde! Hükümet, 150 bin TL’lik finansman desteğinin ardından, şimdi de mobilyadan beyaz eşyaya, zücaciyeden küçük ev aletlerine kadar bir çok üründe büyük bir indirim kampanyası başlatıyor. İndirimler ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek ve kimler faydalanabilecek? Detaylar için arkadaşlarımız araştırmalarını yaptı. Kampanya, evlenecek çiftlerin alacakları ev eşyalarında önemli bir indirim fırsatı sunarken, hem beyaz eşyada hem de diğer ev gereçlerinde avantajlar sağlanacak. Kampanyanın başlangıç tarihi ve süresiyle ilgili tüm detaylar kısa süre içinde duyurulacak.