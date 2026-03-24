Yeni dünya düzeninde sistemler savaşı: İran ve ABD arasındaki gizli diplomasi trafiği

Ortadoğu’da tansiyon her geçen dakika yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran ile anlaştık" iddiaları ve Tahran cephesinden gelen jet yalanlamalar dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti. Gazeteci Yazar Güngör Yavuzaslan, A Haber ekranlarında Banu El’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen yayında; arka kapı diplomasisinden İsrail’in bölgedeki kanlı planlarına, Hark Adası’nın stratejik öneminden İran içindeki iktidar savaşlarına kadar kritik süreci çarpıcı analizlerle değerlendirdi.

