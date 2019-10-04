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04.10.2019

Yeni Akit gazetesine linç girişimi! Murat Alan anlattı

Yeni Akit gazetesine yönelik başlatılan linç girişimine basın meslek örgütlerinden destek yağıyor. Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahansaoğlu'na internet sitesindeki bir yazısı nedeniyle 4,5 yıl hapis cezası verilmesiyle, basın özgürlüğü bir kez daha tartışmaya açıldı. Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, gazete ve çalışanlarına karşı başlatılan linç kampanyasını A Haber'de değerlendirdi.

Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, kendisinin de içinde bulunduğu 3 konuya açıklık getirdi.

YENİ AKİT'E LİNÇ KAMPANYASINDA GÖZLER KARAHASANOĞLU DAVASINDA

Alan, "Gelinen süreçte 3 vaka var. Ankara temsilcimiz Hacı Yakışıklı'nın evine ve aracına haciz işlemi uygulandı. 2013'te başörtüsü serbestisi sağlandığı günlerde halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan bazı öğretmenler bu karara direniyordu. Üniversite ve liselerdeki bazı öğretmenlerdi bunlar. Mavi Marmara şehidimizin kızı bir gün okulunda başörtüsü takmak istiyor. Fizik öğretmeni tarafından arkadaşları içinde rencide ediliyor. Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı da bunu haber yapıyor. Bu haber sonrası Yakışıklı şikayet ediliyor ancak mahkeme lehimize karar veriyor. İtiraz ediyorlar, Adana Bölge İdare Mahkemesi 6 yıl sonra Yakışıklı hakkında tazminat davasına hükmediyor. Temyizi de kapalı tutuyor." ifadelerini kullandı.

İkinci olayı da anlatan Alan, "Bu olaylardan hemen sonra Ali İhsan Karahasanoğlu'nun sitemizdeki bir yazısından dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları şikayette bulunuyorlar. Dosya Küçükçekmece Adliyesi'ne geliyor ve 4,5 yılla yargılanması isteniyor. Arkadaşımız 11. ayda hakim karşısına çıkacak. Biz o baroların ne yaptığını o baroların tırnak içinde ne kadar demokratik olduğunu, demokrasiye ne kadar sahip çıktıklarını da çok iyi biliyoruz" dedi.

"BANA YAPILAN SALDIRI BİZİM İRADEMİZEYDİ"

Yeni Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan, "3. olay iste bana yönelik saldırı girişimi. Evimin etrafında 2 gün önceden nöbet tutularak pusu kuruluyor. Bir cuma günü 6 yaşındaki çocuğumla Cuma namazına giderken elindeki beyzbol sopalarıyla saldırıya uğruyorum. Saldırganların ilk sözü ise 'senin ve senin siyasi iradenin de hakkından geleceğiz.' Benim siyasi irademi Türkiye biliyor. Bu bana değil bize bir mesaj. Bu kişiler tutuklanıyorlar 1 gece sonra serbest kalıyorlar. Nedeni ise basit yaralama. Kafadaki yara 5 santimden büyük olmadığı için basit yaralama oluyormuş. Bir sorun var. Medya bizim için çok önemli. Bu medyanın sesini ksmamak lazım" şeklinde konuştu.

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