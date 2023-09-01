01 Eylül 2023, Cuma
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Yedek subaylıktan tuğgeneralliğe yükselmişti! Kendinden sonraki askerlere rol model oldu
Emekli Tuğgeneral Mustafa Üstün, 2019'daki Yüksek Askeri Şura kararlarıyla birlikte tuğgeneralliğe terfi etmiş yedek subaylıktan generalliğe yükselen ilk isim olmuştu. 2023 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla birlikte emekli olan Mustafa Üstün, Başkan Erdoğan'ın "Yedek subaylıktan başlayan bir asker isterse ve sınavları geçerse generalliğe kadar yükselebilir." ifadelerinin en canlı örneklerinden biriydi.