30 Temmuz 2023, Pazar
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YAŞ Toplantısı ağustos ayının ilk haftası olacak
Yüksek Askeri Şura Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında toplanacak. Toplantıda komuta kademesine atamalar ve terfiler yapıcak. Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Yaşar Güler'in ardından Genelkurmay Başkan Vekili olan Orgeneral Musa Avsever'in durumu da toplantıda alınacak kararla netlik kazanacak.