YAŞ Toplantısı ağustos ayının ilk haftası olacak

Yüksek Askeri Şura Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında toplanacak. Toplantıda komuta kademesine atamalar ve terfiler yapıcak. Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Yaşar Güler'in ardından Genelkurmay Başkan Vekili olan Orgeneral Musa Avsever'in durumu da toplantıda alınacak kararla netlik kazanacak.

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