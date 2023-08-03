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YAŞ ne zaman ve neden kuruldu? Yüksek Askeri Şura’da askeri vesayet nasıl sona erdi?

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 10:39
Gözler bugün yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısına çevrildi. Şurada önceki yıllarda askeri vesayet etkiliydi. Şimdi ağırlığı siviller aldı. Peki bu dönüşüm nasıl başladı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi adımları attı? İşte detaylar...
YAŞta askeri vesayet nasıl sona erdi? YAŞ'TA ASKERİ VESAYET NASIL SONA ERDİ?

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