Yargıtay’dan emsal karar! “Alkollüyken kasko ödenmez” devri bitti

Yargıtay, sürücüler için önemli bir karara imza attı, sürücünün alkollü olmasını sigorta bedelinin ödenmesi için yeterli sebep olarak saymadı. Peki Yargıtay'ın bu kararını vatandaş nasıl değerlendirdi? İşte o detaylar...

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