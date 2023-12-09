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Yargıtay’dan emsal karar! “Alkollüyken kasko ödenmez” devri bitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 13:20
Yargıtay, sürücüler için önemli bir karara imza attı, sürücünün alkollü olmasını sigorta bedelinin ödenmesi için yeterli sebep olarak saymadı. Peki Yargıtay'ın bu kararını vatandaş nasıl değerlendirdi? İşte o detaylar...
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