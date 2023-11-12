12 Kasım 2023, Pazar
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Yargıda yetki tartışması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'daki İslam İşbirliği toplantısının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tutuklu bulunan Can Atalay hakkındaki Yargıtay ve AYM'nin yaşadığı "çatışma" sorusuna ilişkin flaş bir açıklamada bulunan Başkan Erdoğan "Cumhurbaşkanı olarak. Temennimiz odur ki tabii böyle bir gerilim olmasaydı. İki yargı kurumunun başkanlarıyla görüşme konusuna gelirsek. Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı’yla da gerekmesi halinde görüşürüz. Görüşmemek diye bir şey söz konusu değil." dedi. A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül, detayları canlı yayında anlattı..