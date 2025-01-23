23 Ocak 2025, Perşembe

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Yargı reformu stratejisi tanıtım toplantısı!

Yargı reformu stratejisi tanıtım toplantısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 20:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4'üncü yargı reformu stratejisinin detaylarını paylaştı. "etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, işlenen birçok suça yönelik cezaların artacağını söyledi. Yargı reformu strateji belgesi ile çocuk ve kadınların korunmasına yönelik önemli adımlar da atılacak. İşte detaylar.
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Yargı reformu stratejisi tanıtım toplantısı!
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