23 Ocak 2025, Perşembe
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Yargı reformu stratejisi tanıtım toplantısı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4'üncü yargı reformu stratejisinin detaylarını paylaştı. "etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, işlenen birçok suça yönelik cezaların artacağını söyledi. Yargı reformu strateji belgesi ile çocuk ve kadınların korunmasına yönelik önemli adımlar da atılacak. İşte detaylar.