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Yardım TIR’ları Refah’tan giriş yapıyor

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Giriş: 24.11.2023 10:28
Gazze'de geçici ateşkes bugün saat 08.00'de başladı. 13 kişilik ilk rehine grubu ise Türkiye saati ile 17'de Gazze'den çıkarılacak.
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