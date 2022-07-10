Yaklaşık bir milyon Müslüman hacı oldu! Mina’da şeytan taşlandı

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, Arafat ve Müzdelife vakfesinin ardından Mina'da şeytan taşladı. Uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve Say’ı gerçekleştirerek tıraş olan yaklaşık bir milyon Müslüman ihramdan çıktı ve görevlerini tamamlayarak hacı oldu.

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