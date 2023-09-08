08 Eylül 2023, Cuma
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Vurgunun bedeli ağır oldu! Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer'e dudak uçuklatan para cezası
Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle haklarında dava açılan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verilirken, Özer kardeşler için ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası uygulandı..