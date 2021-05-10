10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Van'da terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, çifte bayram yaşat

Van'da terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, çifte bayram yaşat

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2021 10:46
Güncelleme:10.05.2021 10:58
Van'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 10'uncu haftaya kadar parti binası önünde eylem yapan 30 aileden Atiye Dayan, 6 yıl önce 17 yaşındayken çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılarak, zehirlendikten sonra dağa kaçırılan kızı Şilan'a seslendi. Atiye Dayan, "Kızım gel, teslim ol. Bize bu bayramda çifte bayram yaşat. Artık sensiz dayanamıyorum.” dedi.
Ümmetin şerefi çiğneniyor!
"Ümmetin şerefi çiğneniyor!"
İlk kıblemiz Mescid-İ Aksa işgal ediliyor!
İlk kıblemiz Mescid-İ Aksa işgal ediliyor!
Mescid-i Aksa'ya işgal girişim anı!
Mescid-i Aksa'ya işgal girişim anı!
Mescid-i Aksa'dan yükselen yakarış
Mescid-i Aksa'dan yükselen yakarış
Sivillere şiddet anı kamerada
Sivillere şiddet anı kamerada
Ne yazık ki 1 şehidimiz var
"Ne yazık ki 1 şehidimiz var"
PKK'nın kaçırdığı kızına böyle seslendi!
PKK'nın kaçırdığı kızına böyle seslendi!
İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anından yeni görüntüler!
İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anından yeni görüntüler!
On binlerce kişiye ceza kesildi
On binlerce kişiye ceza kesildi
İşte vahşetin en net görüntüsü
İşte vahşetin en net görüntüsü
Mescid-i Aksa'dan Başkan Erdoğan’a seslendi!
Mescid-i Aksa'dan Başkan Erdoğan’a seslendi!
İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anı!
İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anı!
Daha Fazla Video Göster