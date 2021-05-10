Van'da terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, çifte bayram yaşat

Van'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 10'uncu haftaya kadar parti binası önünde eylem yapan 30 aileden Atiye Dayan, 6 yıl önce 17 yaşındayken çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılarak, zehirlendikten sonra dağa kaçırılan kızı Şilan'a seslendi. Atiye Dayan, "Kızım gel, teslim ol. Bize bu bayramda çifte bayram yaşat. Artık sensiz dayanamıyorum.” dedi.