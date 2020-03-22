22 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
22.03.2020

Uzaktan eğitim yarın başlıyor! Dersler hangi kanaldan yayınlanacak? | İşte uzaktan eğitim hakkında tüm merak edilenler

Öğrenciler yarın itibarıyla uzaktan eğitime başlayacak. Öğrenciler, MEB tarafından geliştirilen EBA ile uzaktan ve online eğitim görerek derslerinden geri kalmayacak. EBA TV ile dersler televizyondan anbean takip edilecek. Bu noktada, EBA giriş ile şifre alma ve hesap oluşturma hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Öte yandan, EBA TV frekans bilgileri de netleşti. Peki, dersler hangi kanaldan yayınlanacak? İşte haberimizin detayları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ceza süreleri kısalıyor ev hapsi genişliyor
Ceza süreleri kısalıyor ev hapsi genişliyor
İşte uzaktan eğitim hakkında tüm merak edilenler
İşte uzaktan eğitim hakkında tüm merak edilenler
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara yeni koronavirüs mesajı
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara yeni koronavirüs mesajı
Yerli medikal solunum cihazı üretimine tam destek
Yerli medikal solunum cihazı üretimine tam destek
Vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı
Vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı
Koronavirüste İşin Aslı ne? İşte tüm detaylar...
Koronavirüste İşin Aslı ne? İşte tüm detaylar...
Şehir hastaneleri koronavirüse karşı hazır!
Şehir hastaneleri koronavirüse karşı hazır!
İletişim Başkanı bu videoyu paylaşarak uyardı!
İletişim Başkanı bu videoyu paylaşarak uyardı!
Evcil hayvanlardan virüs bulaşır mı?
Evcil hayvanlardan virüs bulaşır mı?
Futbolun yıldızlarından koronavirüse karşı evde kal çağrısı!
Futbolun yıldızlarından koronavirüse karşı evde kal çağrısı!
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı
Türkiye'de can kaybı 21'e yükseldi
Türkiye'de can kaybı 21'e yükseldi
Daha Fazla Video Göster