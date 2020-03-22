Uzaktan eğitim yarın başlıyor! Dersler hangi kanaldan yayınlanacak? | İşte uzaktan eğitim hakkında tüm merak edilenler

Öğrenciler yarın itibarıyla uzaktan eğitime başlayacak. Öğrenciler, MEB tarafından geliştirilen EBA ile uzaktan ve online eğitim görerek derslerinden geri kalmayacak. EBA TV ile dersler televizyondan anbean takip edilecek. Bu noktada, EBA giriş ile şifre alma ve hesap oluşturma hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Öte yandan, EBA TV frekans bilgileri de netleşti. Peki, dersler hangi kanaldan yayınlanacak? İşte haberimizin detayları...