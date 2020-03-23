Uzaktan eğitim başladı! İlk ders Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan!

Son dakika haberi... Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk dersinde öğrenciler ve ailelere uyarılar da bulundu.