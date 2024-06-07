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Uyuşturucu tacirlerine darbe! 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 09:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-21” operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya suç çetesi üyesi 282 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.
12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi
12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi
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