Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında iddianame! 30 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hazırlanan iddianamede Barım'ın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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