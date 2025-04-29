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Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında iddianame! 30 yıla kadar hapsi istendi

Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında iddianame! 30 yıla kadar hapsi istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 23:15
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hazırlanan iddianamede Barım'ın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.
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Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında iddianame! 30 yıla kadar hapsi istendi
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