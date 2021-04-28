Ümraniye Hekimbaşı çöplüğü faciası! Üzerinden 28 yıl geçti ancak acılar unutulmadı

Tam 28 yıl önce bugün Türkiye unutulmaz bir gün yaşadı. Ümraniye'deki çöplük bomba gibi patladı, evler insanlar çöp dağının altında kaldı. İstanbul'da Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı döneminde patlayan Ümraniye'deki çöplük, 39 kişinin ölümüne neden olmuştu. Bunlardan 12'sinin cansız bedenine hiç ulaşılamadı. Aradan 28 yıl geçti ancak yüreklerdeki yangın hiç sönmedi. Yakınlarını kaybeden aileler hala olayın etkisinde.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN