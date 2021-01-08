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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan tarihi günde A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 08.01.2021 06:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A’nın uzaya fırlatıldığı tarihi günde A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan İsmailoğlu, ‘’Heyecanlıyız, ülkemiz için gururluyuz, böyle bir projeyi başarıyla sonuçlandırdık. İnşallah uydumuz yaklaşık 4 ay sürecek yolculuğun sonunda yörüngesine yerleşecek. Testlerimizi yaptıktan sonra bütün dünyaya faaliyetlerine başlayacaklar. Tabii bunlar ‘Uzay vatan’da yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Uzayda da gücümüzü, varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olduk. Bu başarılı çalışmalar devam edecek.’’ ifadelerini kullanırken, yerli uydu çalışmalarıyla ilgili de müjdeyi verdi. Bakan İsmailoğlu, ‘’5B’nin imalat çalışmaları tamamlandı, testlere başladık. Onu da Haziran ayında fırlatmayı planlıyoruz. Çalışmalar da o minvalde devam ediyor. Peşinden de yerli ve milli uydumuz Türksat 6A geliyor. O da çok önemli, Türksat 6A’yı ürettiğimizde yerli ve milli uydumuzla varlığımız olacak.’’ dedi.
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