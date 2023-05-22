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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na A Haber’de sert tepki: Hangi maskeyi takarsa taksın...

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 16:40
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Karaismailoğlu, "Kandil’den talimat alanlar Pensilvanya’dan talimat alanlar hangi maskeyi takarlarsa taksınlar o maskeyi vatandaşımız artık bu saatten sonra yemez. O maskeyi de en hızlı bir şekilde Pazar günü dağıtacaklar ortadan. Kılıçdaroğlu’nun asıl yapması gereken toplamı yüzde 1 etmeyen partilere vermiş olduğu 37 milletvekilinin hesabını kendi seçmenlerine nasıl verecekler onun planını bugünden yapsınlar." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’na: Hangi maskeyi takarsa taksın...
Kılıçdaroğlu’na: Hangi maskeyi takarsa taksın...
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