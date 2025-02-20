TÜSİAD geçmişte olduğu gibi yine devrede! Türkiye’nin vesayet zincirleri nasıl kırıldı? | ANALİZ

Son 23 yılda Türkiye'deki vesayet odaklarına karşı kararlı bir mücadele kondu ortaya. Böylelikle taşlar yerli yerine oturmuş, kendisini bu ülkenin sahibi sananlara asıl sahibin ve tek karar mercinin millet olduğu hatırlatılmıştı. Hatırlatmaya hatırlatılmıştı ama birileri ısrarla anlamamaya devam ediyor hala. Darbe süreçlerine zemin hazırlayan dönemlerdeki çıkışlarıyla bilinen TÜSİAD her ne olduysa vesayetçi zihniyetini yeniden hatırlatma gereği duydu bugünlerde. Peki ama neden? Detaylar analiz haberimizde...

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