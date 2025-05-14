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TUSAŞ ve Airbus’dan HÜRJET’e yönelik mutabakat zaptı

TUSAŞ ve Airbus'dan HÜRJET'e yönelik mutabakat zaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 18:00
TUSAŞ ile Airbus liderliğindeki İspanyol sanayi şirketleri, İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri envanterindeki F-5M eğitim uçaklarının yerini almayı hedefleyen "Gelişmiş Jet Eğitim Uçağı, Entegre Eğitim Sistemi-Muharip (ITS-C)" programı kapsamında iş birliği fırsatlarını belirlemek ve geliştirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat zaptı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen FEINDEF fuarında imzalandı. Bu iş birliği, Airbus'ın tasarım, üretim, hizmet desteği ve eğitim konularındaki uzmanlığını TUSAŞ'ın gelişmiş kabiliyetlere sahip tek motorlu, iki kişilik süpersonik jet eğitim uçağı HÜRJET'in yenilikçi tasarımıyla bir araya getirecek. TUSAŞ ile Airbus arasında daha önce sanayi iş birliğine yönelik çalışmaların başlatılmasını hedefleyen bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.
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TUSAŞ ve Airbus’dan HÜRJET’e yönelik mutabakat zaptı
TUSAŞ ve Airbus’dan HÜRJET’e yönelik mutabakat zaptı
TUSAŞ ve Airbus'dan HÜRJET'e yönelik mutabakat zaptı
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