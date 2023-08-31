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Turuncu kategorideki FETÖ'cü Mehmet Çetinkaya Muğla'da enselendi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş: 31.08.2023 17:11
Güncelleme:31.08.2023 17:12
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Turuncu Kategori'de bulunan firari FETÖ üyesi Mehmet Çetinkaya'nın Muğla Köyceğiz'de yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.
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