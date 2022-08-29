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Türkiye'ye yeni kumpaslar devrede

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Giriş: 29.08.2022 20:22
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında; bazı basın ve yayın organlarında çıkan ve ardından sosyal medyada paylaşılan gerçek dışı ifadeler, daha önce benzerleri FETÖ medyası tarafından gerçekleştiren kumpas senaryolarını akıllara getirdi. Fondaş medyada yer alan kumpas haberler, benzer taktiklerle, benzer saldırı girişiminin yaşandığını gösterir nitelikte. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, FETÖ medyasının tahtına göz koyan CHP medyasının işlediği kirli kumpasın şifrelerini detaylarıyla ortaya koydu.
Türkiye’ye yeni kumpaslar devrede
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