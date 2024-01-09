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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeli nefes kesti! İşte ilk görüntüleri...

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Giriş: 09.01.2024 22:52
Türkiye'nin yerli otomobili Togg için tarihi bir gün yaşanıyor. ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F fastback modeli görücüye çıktı. İşte nefes kesen yeni modelden ilk görüntüler...
Togg’un yeni modeli nefes kesti!
Togg'un yeni modeli nefes kesti!
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