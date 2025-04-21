Türkiye’nin nüfusu alarm veriyor! Beka sorunu kapıya dayandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Türkiye'nin nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekerek bu durumu "Ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir" şeklinde değerlendirdi. Öte yandan Türkiye yaşlanıyor. Bu durum TÜİK verilerine de yansıyor. Hükümet ise genç nüfusu artırmak için pek çok adım atmış durumda. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin yıllık izninin 20 günden 10 güne indirilmesine KDK 'dur' dedi. Yeni taslak çalışmada ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1.5 yıla çıkarılması planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Bunun yanından annelere de ödemeler yapılacak. Gelişmeleri Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.

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