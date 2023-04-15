Türkiye’nin ilk metrealtı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE yörüngeye fırlatıldı

TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkemize stratejik kabiliyet katacak" dedi.