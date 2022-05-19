19 Mayıs 2022, Perşembe
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Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığından Afyonkarahisar Valiliğine atanarak Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olan Kübra Güran Yiğitbaşı, görevine resmen başladı. Yiğitbaşı göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Sandıklı ilçesindeki şehit polis memuru Yaşar Özlem'in annesi Keziban Koç'a gerçekleştirdi.