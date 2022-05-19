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Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı!

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Giriş: 19.05.2022 12:33
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığından Afyonkarahisar Valiliğine atanarak Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olan Kübra Güran Yiğitbaşı, görevine resmen başladı. Yiğitbaşı göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Sandıklı ilçesindeki şehit polis memuru Yaşar Özlem'in annesi Keziban Koç'a gerçekleştirdi.
Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı!
Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı!
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