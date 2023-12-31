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Türkiye’nin ilk astronotu eğitimini tamamladı! İlk insanlı uzay görevi için geri sayım başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 11:17
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay aracı eğitimini başarıyla tamamladı. İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak olan Gezeravcı 13 bilimsel deneye imza atacak.
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