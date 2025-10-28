28 Ekim 2025, Salı

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi ve KAAN'a Giden yolda hava kuvvetleri stratejisi
Türkiye’nin Eurofighter hamlesi ve KAAN’a Giden yolda hava kuvvetleri stratejisi

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi ve KAAN'a Giden yolda hava kuvvetleri stratejisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 13:00
Türkiye, milli muharip uçağı KAAN envantere girene kadar geçecek sürede hava kuvvetlerindeki ihtiyacı karşılamak üzere Eurofighter Typhoon tedarikinde son aşamaya geldi. A Haber canlı yayınına katılan Dr. İlyas Bozkurt, Almanya'nın blokajının kalkmasıyla önü açılan alımın stratejik önemini, F-35 projesinden çıkarılmanın yarattığı boşluğu ve bölgesel güç dengelerini analiz etti. Eurofighter'ların "4.5 nesil" bir uçak olarak F-16'lardan üstünlükleri, F-35 ve KAAN ile mukayesesi ve Türkiye'nin hava gücüne 5-10 yıllık bir ara çözüm olarak nasıl hizmet edeceği değerlendirdi.
