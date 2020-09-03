03 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kritik uyarı

Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kritik uyarı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2020 13:57
Güncelleme:03.09.2020 13:59
'Türkiye'nin en akıllı otoyolu' 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda meydana gelebilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Ankara-Niğde Otoyolu'nun yarın 23.59'dan itibaren ulaşıma açılacak kesimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu. Yarın saat 23.59'dan itibaren trafiğe açılacak kesimlerde, belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaklanacak. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, yol yapımında üstlenici firma olan ERG İnşaat CEO’su Tijen Sipahi ile konuştu.
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Giresun'daki sel bölgesine ek kaynak
Giresun'daki sel bölgesine ek kaynak
Başkan Erdoğan 'gerekeni yapacağız' demişti! AK Parti düğmeye bastı
Başkan Erdoğan 'gerekeni yapacağız' demişti! AK Parti düğmeye bastı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya kınama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya kınama
Bakanlıktan yeni koronavirüs genelgesi! 81 ile gönderildi
Bakanlıktan yeni koronavirüs genelgesi! 81 ile gönderildi
Millet İttifakı’nın çatı adayı Gül mü?
Millet İttifakı’nın çatı adayı Gül mü?
Merdan Yanardağ’ın aylık maaşı 143 bin TL!
Merdan Yanardağ’ın aylık maaşı 143 bin TL!
Abdullah Gül'ü eleştiren Cevizoğlu'na HALK TV'den sansür!
Abdullah Gül'ü eleştiren Cevizoğlu'na HALK TV'den sansür!
Charlie Hebdo dergisinden yeni tahrik!
Charlie Hebdo dergisinden yeni tahrik!
CHP'li Özgür Özel'den hadsiz çıkış!
CHP'li Özgür Özel'den hadsiz çıkış!
Kırıkkanat'a canlı yayınında sert tepki
Kırıkkanat'a canlı yayınında sert tepki
Daha Fazla Video Göster