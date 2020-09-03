Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kritik uyarı

'Türkiye'nin en akıllı otoyolu' 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda meydana gelebilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Ankara-Niğde Otoyolu'nun yarın 23.59'dan itibaren ulaşıma açılacak kesimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu. Yarın saat 23.59'dan itibaren trafiğe açılacak kesimlerde, belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaklanacak. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, yol yapımında üstlenici firma olan ERG İnşaat CEO’su Tijen Sipahi ile konuştu.