04 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'den Sırbistan'a ikinci kez yardım eli! Talimat Başkan Erdoğan'dan | Video

Türkiye'den Sırbistan'a ikinci kez yardım eli! Talimat Başkan Erdoğan'dan | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2020 10:54
Güncelleme:04.07.2020 10:55
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Sırbistan'a Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı. Tıbbi yardımlar, özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine ulaştırılacak.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Sırbistan'a ikinci kez maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı.

SANCAK BÖLGESİNE YARDIM ELİ UZATILACAK
Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Başkan Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti.

Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni Kovid-19 vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, bu kapsamda özellikle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım elini uzattı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, arasında Sırbistan'ın da bulunduğu 5 Balkan ülkesine, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 8 Nisan 2020'de tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Türkiye'den Sırbistan'a ikinci kez yardım eli
Türkiye'den Sırbistan'a ikinci kez yardım eli
Sosyal medya devleri Türkiye'de ofis açmalı
Sosyal medya devleri Türkiye'de ofis açmalı
A Haber o fabrikaya girdi! İşte dehşetin boyutu
A Haber o fabrikaya girdi! İşte dehşetin boyutu
Korkunç görüntü! Gün ağarınca ortaya çıktı
Korkunç görüntü! Gün ağarınca ortaya çıktı
Az önce açıklandı! Listeye bir çizik daha
Az önce açıklandı! Listeye bir çizik daha
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de Ata tohumun önemini anlattı
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de Ata tohumun önemini anlattı
Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, A Haber'de Ozan Güven'in kadına şiddet olayını değerlendirdi
Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, A Haber'de Ozan Güven'in kadına şiddet olayını değerlendirdi
Sanat dünyasından sosyal medya düzenlemesi yorumu
Sanat dünyasından sosyal medya düzenlemesi yorumu
Sakarya'da meydana gelen patlamanın gizemini AKİ çözecek
Sakarya'da meydana gelen patlamanın gizemini AKİ çözecek
Ankara'da taksiciler belediyeye karşı ayaklandı
Ankara'da taksiciler belediyeye karşı ayaklandı
F-16 savaş uçakları peş peşe havalandı
F-16 savaş uçakları peş peşe havalandı
Bilim Kurulu Üyesi canlı yayında uyardı: Endişe verici
Bilim Kurulu Üyesi canlı yayında uyardı: Endişe verici
Daha Fazla Video Göster