24 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'den Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı | NAVTEX nedir?

Türkiye'den Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı | NAVTEX nedir?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2020 01:06
Güncelleme:24.10.2020 01:29
Türkiye, yeni NAVTEX yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan (SHOD) yapılan açıklamada, Antalya İstasyonu'ndan yayınlanan üç yeni Navtex'e göre 27 - 28 – 29 Ekim tarihlerinde Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, yeni NAVTEX yayınladı. Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan (SHOD) yapılan açıklamada, Antalya İstasyonu'ndan yayınlanan üç yeni Navtex'e göre 27 - 28 – 29 Ekim tarihlerinde Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilecek.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Sarıgül parti için ilk adımı attı
Sarıgül parti için ilk adımı attı
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması
2023’e CHP’nin tek parça girememe riski var
"2023’e CHP’nin tek parça girememe riski var"
Buğra Kavuncu Akşener'in prensiydi
Buğra Kavuncu Akşener'in prensiydi
İnce ile Öztrak karşı karşıya geldi
İnce ile Öztrak karşı karşıya geldi
Ersin Tatar görevine başladı
Ersin Tatar görevine başladı
Başkan Erdoğan: Şiddetle kınıyorum
Başkan Erdoğan: Şiddetle kınıyorum
Hulusi Akar'dan tatbikat açıklaması
Hulusi Akar'dan tatbikat açıklaması
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şehir hastanelerinin önemi hakkında açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şehir hastanelerinin önemi hakkında açıklama
Daha Fazla Video Göster