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Türkiye'den Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı!

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Giriş: 24.10.2020 09:22
Güncelleme:24.10.2020 09:22
Türkiye, yeni NAVTEX yayınladı. Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan (SHOD) yapılan açıklamada, Antalya İstasyonu'ndan yayınlanan üç yeni Navtex'e göre 27 - 28 – 29 Ekim tarihlerinde Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilecek. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik son gelişmeleri aktardı.

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