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Türkiye’de yeni dönemin kapıları açıldı! Silahlar nasıl teslim edilecek?

Türkiye'de yeni dönemin kapıları açıldı! Silahlar nasıl teslim edilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 16:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi iç cephe konuşması Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a “Örgütü tasfiye et” çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye adımı nihayete erdi. PKK dün kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını açıkladı. Peki bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Orta Doğu uzmanı Dr. Hazar Vural değerlendirdi.
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