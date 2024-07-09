Türkiye uzaya imzasını TÜRKSAT 6A ile attı! İşte o tarihi anlar

Türkiye'nin uzaya imzasını atacağı, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A yörüngesine Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Space X'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Uydunun devreye girmesiyle birlikte yaklaşık 5 milyar insana hizmet verilebilecek.