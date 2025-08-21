Türkiye Ukrayna’ya barış gücü gönderecek mi? MSB’den flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Ukrayna'ya barış gücü göndereceği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin barış ve istikrar üreten bir ülke olduğuna dikkat çekilirken “Rusya ile Ukrayna öncelikle ateşkes sağlamalı.” denildi. Türkiye ile Suriye arasındaki eğitim ve mutabakat muhtırası ile ilgili olarak ise “Anlaşma askeri alanda işbirliğini hedefliyor.” ifadesi kullanıldı.

