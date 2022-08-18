Türkiye-Ukrayna arasında önemli anlaşma! Zelenskiy: Başkan Erdoğan’ın ziyareti güçlü bir destek mesajı

Türkiye’nin güven veren dış politikası sahaya yansımaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres, bugün Ukrayna’da savaşın bitmesi için atılacak adımları görüştü. Uçakla Polonya'ya giden Başkan Erdoğan buradan karayoluyla Ukrayna'nın Lviv kentine gitti. Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasındaki gerçekleşen zirve 40 dakika sürdü. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Ukrayna Lideri Zelenskiy ise, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak niteledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa rağmen rasyonel, dengeli ve güven veren diplomatik ilişkileri sayesinde iki ülkeyle de görüşebilen tek ülke olan Türkiye, bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı çabalarına bir yenisini daha ekledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.



ZİRVE 40 DAKİKA SÜRDÜ

Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.

GÖRÜŞMEDE BAŞKAN ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK ETTİ?

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA ÖNEMLİ ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Erdoğan ve Zelenskiy, Potoçki Sarayı'nda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin huzurunda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imza altına alındı.

Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulacak.

Görev gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

TARİHİ ZİRVE SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA

Ukrayna Lideri Zelenskiy ise, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak niteledi.

Başkan Erdoğan ile 'tahıl girişimini iyileştirme olasılığını' ve 'Zaporojiye nükleer santrali çevresindeki durumu' konuştuklarını belirten Zelenskiy, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır" ifadelerini kullandı.



