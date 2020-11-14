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Türkiye Libya açıklarında batan tekne için yardıma gitti

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Giriş: 14.11.2020 01:37
Güncelleme:14.11.2020 01:48
Milli Savunma Bakanlığı, Libya açıklarında batan göçmen botu için yardıma gidildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarına destek verildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ Fırkateyni'nin Libya açıklarında lastik botta ve çevresindeki göçmenlerle ilgili arama-kurtarma faaliyetine katkı sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG GEDİZ Fırkateyni'nin, Libya açıklarında lastik botta ve çevresinde acil yardıma ihtiyaç duyan çok fazla göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine süratle olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Fırkateynin arama-kurtarma faaliyetine katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, kurtarma faaliyetine ilişkin görüntülere de yer verildi.

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