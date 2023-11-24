Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu. OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin ihracatının en hızlı artan 3. ülke olduğuna işaret eden Başkan Erdoğan, "Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık." dedi. Savunma alanında Türkiye'nin kararlı adımlarını anlatan Başkan Erdoğan, "İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıyı, füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savuma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi. Diğer yandan muhalefetin geçmişte yerli elektrikli otomobil Togg’a yönelik engelleme çalışmalarına değinen Başkan Erdoğan, “Aynı yalanlarını KAAN için dillendiriyorlar. Kendi kinlerinde debelensinler. Dikkate almıyoruz bunları. Ülkemizdeki inovasyon kültürünü güçlendirmeye çalışıyoruz.” mesajını verdi.

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