Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Devlet erkanı Anıtkabir’de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

