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25.09.2019

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetleriyle birlikte Kafkas Kartalı tatbikatı gerçekleştiriyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Bakü'de gerçekleştirdiği tatbikatta atışların yapıldığı görevler icra edildi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan ve "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikat, atışların yapıldığı görevlerin icra edilmesiyle devam etti.

KAFKAS KARTALI TATBİKATI SÜRÜYOR

Görevlerin karma gruplar halinde icra edildiği ve başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.

Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.

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