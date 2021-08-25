26 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2021 14:19
Miili Mücadele'nin kilit şehri Afyonkarahisar, Büyük Taarruz'un 99'uncu yılını kutluyor. Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarında büyük zafer için ay yıldız simgesi çizdi.

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 6 uçağın yer aldığı bir gösteri gerçekleştirdi. Yaptıkları gösterilerle izleyenlerin dikkatini gökyüzüne çeken Türk Yıldızları, tarihi Afyon Kalesi ve üzerinde tur atarak Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşuna gökyüzünde özel ay ve yıldız figürü çizdi.

Gösteriler için herhangi bir toplanma alanı oluşturulmazken, Afyonkarahisarlılar evlerinden, Hıdırlık mesire alanından ve yüksek binaların çatılarından uçuşları izledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şanlı zaferin 99. yıl dönümü
Şanlı zaferin 99. yıl dönümü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi ayağına sıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi ayağına sıktı!
Başkan Erdoğan Ahlat’ta! Malazgirt Zaferi’nin 950. Yılı Töreni’nde konuştu
Başkan Erdoğan Ahlat'ta! Malazgirt Zaferi’nin 950. Yılı Töreni'nde konuştu
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
CHP’de ince hesaplar yapılıyor!
CHP'de ince hesaplar yapılıyor!
Başkan Erdoğan bölge valileri toplantısına liderlik etti
Başkan Erdoğan bölge valileri toplantısına liderlik etti
Bakın diplomatlar Van’da ne yaptı
Bakın diplomatlar Van'da ne yaptı
İşte Kazdağı Milli Parkı’ndaki son durum
İşte Kazdağı Milli Parkı'ndaki son durum
Bozkurtlu esnaftan Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkür
Bozkurtlu esnaftan Bakan Kurum'a dikkat çeken teşekkür
Manavgat yangınında flaş gelişme
Manavgat yangınında flaş gelişme
CIA ile Taliban görüştü mü?
CIA ile Taliban görüştü mü?
Başkan Erdoğan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan önemli açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster