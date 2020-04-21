21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk Kızılay Başkanı Kınık A Haber’de açıkladı: İyileşen sayımız arttıkça bağışçı sayımız artacak, şu an 600 hastaya uygulandı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
21.04.2020

Türk Kızılay Başkanı Kınık A Haber’de açıkladı: İyileşen sayımız arttıkça bağışçı sayımız artacak, şu an 600 hastaya uygulandı

İmmün plazma bağışı hastalara umut oldu. Koronavirüs hastalarının kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını sağlayan immün plazma bağışı konusunda A Haber canlı yayınına bağlanan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık önemli açıklamalarda bulundu. Kerem Kınık, “İyileşen sayımız arttıkça bağışçı sayımız artacak.şu an 600 hastaya uygulandı.” ifadelerini kullandı.

"600 HASTAYA UYGULANDI"

Kerem Kınık, "Nisan ayının hemen başında başlayan ve ilk iyileşen grupla beraber immün plazma bağışı arttıkça iyileşen hastalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Şu an itibariyle yaklaşık olarak 300 iyileşen vatandaşımız immün plazmalarını bağışladılar. Bunlarda yaklaşık olarak 600 civarında hastaya uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor." dedi.

"BAĞIŞÇI SAYISI ARTACAK"

Kınık, "İyileşen hastalarımızın geometrik olarak artışı ile immün plazma bağışının da geometrik olarak artışı hızlanacak. 1 bin 200 vatandaşımızla temas ettik. Verebilecek durumda olan ve vermekten kaçınan çok az kişi oldu. Verebilecek olanların neredeyse tamamı immün plazmasını bağışladı." diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADA BAĞIŞÇI ARAMAYA GEREK YOK"

Türk Kızılay Başkanı Kınık, "İyileşmiş olan hastalarının tamamının bilgisi bizim elimizde var. Biz onların tamamına ulaşıyoruz. Ayrıca hangi hastalar bu immün plazmadan faydalanabilir, hastanenin talepleriyle birlikte bizim elimizde var. Hasta yakınlarımızın hassasiyetlerini anlıyoruz. Onlar yakınları ve sevdikleri için elinden geleni yapmak istiyor. Zaten bu bilgiler bizde var. Onların çırpınmasına, yorulmasına gerek yok. Testten olumlu çıktığı anda immün plazma bileşeni hastaya ulaşıyor. Sosyal medyada bağışçı aramaya gerek yok." dedi.

Türk Kızılay Genel Müdürü açıkladı! 281 kişi immün plazma bağışında bulundu TÜRK KIZILAY GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLADI! 281 KİŞİ İMMÜN PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Eyy İmamoğlu 100 bin liran yok mu?
"Eyy İmamoğlu 100 bin liran yok mu?"
A Haber’de açıkladı: Kaç hastaya immün plazma uygulandı?
A Haber’de açıkladı: Kaç hastaya immün plazma uygulandı?
Sağlıkta online muayene devri
Sağlıkta online muayene devri
Prof. Kara'dan kritik yaz tatili uyarısı | Video
Prof. Kara'dan kritik yaz tatili uyarısı | Video
1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor!
Prof. Dr. Gönen'den önemli koronavirüs açıklaması
Prof. Dr. Gönen'den önemli koronavirüs açıklaması
Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek?
Son rakamlar ne ifade ediyor? Virüs ne zaman bitecek?
Bakan Koca'dan şehir hastaneleri açıklaması
Bakan Koca'dan şehir hastaneleri açıklaması
Bakanlık 81 il valiliğine gönderdi
Bakanlık 81 il valiliğine gönderdi
Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı
Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı
Koronavirüsün etkisini nasıl en aza indiririz? Doç. Dr. Gülsen Meral anlattı
Koronavirüsün etkisini nasıl en aza indiririz? Doç. Dr. Gülsen Meral anlattı
Başkan Erdoğan'dan #BizBizeYeterTürkiyem açıklaması
Başkan Erdoğan'dan #BizBizeYeterTürkiyem açıklaması
Daha Fazla Video Göster