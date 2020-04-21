Türk Kızılay Başkanı Kınık A Haber’de açıkladı: İyileşen sayımız arttıkça bağışçı sayımız artacak, şu an 600 hastaya uygulandı

İmmün plazma bağışı hastalara umut oldu. Koronavirüs hastalarının kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını sağlayan immün plazma bağışı konusunda A Haber canlı yayınına bağlanan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık önemli açıklamalarda bulundu. Kerem Kınık, “İyileşen sayımız arttıkça bağışçı sayımız artacak.şu an 600 hastaya uygulandı.” ifadelerini kullandı.

"600 HASTAYA UYGULANDI"

Kerem Kınık, "Nisan ayının hemen başında başlayan ve ilk iyileşen grupla beraber immün plazma bağışı arttıkça iyileşen hastalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Şu an itibariyle yaklaşık olarak 300 iyileşen vatandaşımız immün plazmalarını bağışladılar. Bunlarda yaklaşık olarak 600 civarında hastaya uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor." dedi.

"BAĞIŞÇI SAYISI ARTACAK"

Kınık, "İyileşen hastalarımızın geometrik olarak artışı ile immün plazma bağışının da geometrik olarak artışı hızlanacak. 1 bin 200 vatandaşımızla temas ettik. Verebilecek durumda olan ve vermekten kaçınan çok az kişi oldu. Verebilecek olanların neredeyse tamamı immün plazmasını bağışladı." diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADA BAĞIŞÇI ARAMAYA GEREK YOK"

Türk Kızılay Başkanı Kınık, "İyileşmiş olan hastalarının tamamının bilgisi bizim elimizde var. Biz onların tamamına ulaşıyoruz. Ayrıca hangi hastalar bu immün plazmadan faydalanabilir, hastanenin talepleriyle birlikte bizim elimizde var. Hasta yakınlarımızın hassasiyetlerini anlıyoruz. Onlar yakınları ve sevdikleri için elinden geleni yapmak istiyor. Zaten bu bilgiler bizde var. Onların çırpınmasına, yorulmasına gerek yok. Testten olumlu çıktığı anda immün plazma bileşeni hastaya ulaşıyor. Sosyal medyada bağışçı aramaya gerek yok." dedi.